Рост ВВП Узбекистана в 2022 и 2023 годах достигнет 4,3% и 5,3%, - Всемирный банк

CentralAsia (UZ) - Как отмечается в последнем выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы развития мировой экономики», российское вторжение в Украину, увеличившее ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, еще больше затормозило мировую экономику, вступающей в этап своего развития, который может оказаться затяжным периодом вялого роста и высокой инфляции.

Согласно прогнозам, в 2022 году ожидается сокращение экономики в регионе Европы и Центральной Азии на 2,9%, после чего в 2023 году она вырастет на 1,5%. Рост ВВП Узбекистана в 2022 и 2023 годах достигнет 4,3% и 5,3% соответственно.

Как ожидается, темпы роста мировой экономики резко упадут с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году, что намного ниже январского прогноза, составившего 4,1%. Предполагается, что в 2023-2024 годах темпы роста будут колебаться вокруг этой отметки, поскольку война в Украине нарушает экономическую, инвестиционную и торговую деятельность на ближайшую перспективу, накопившийся отложенный спрос постепенно ослабевает, а меры стимулирующей фискальной и денежно-кредитной политики сворачиваются. Ущерб, нанесенный пандемией и войной, приведет к тому, что в текущем году уровень доходов на душу населения в развивающихся экономиках будет почти на 5% ниже тренда, отмечавшегося до начала пандемии.

В июньском выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» впервые проводится системная оценка, позволяющая сравнить текущую ситуацию в мировой экономике со стагфляцией 1970-х годов.