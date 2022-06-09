В двух областях Узбекистана построят две новые ГЭС

CentralAsia (UZ) - Две новые малые ГЭС мощностью 22 миллиона киловатт-часов в год будут построены на Гиссаракском водохранилище в Кашкадарьинской области и Ахангаранском водохранилище в Ташкентской области.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 июня в ходе презентации проектов по модернизации водохранилищ и улучшению питьевого водоснабжения в Сурхандарьинской области.

В 2017 году указом президента было создано АО «Узбекгидроэнерго». В прошлом году в управление этому обществу было передано еще 4 водоема и их количество увеличилось до 6. С привлечением иностранных компаний было изучено техническое состояние каждого резервуара и определены срочные ремонтные мероприятия. По его словам, ремонтируются дамбы, водозаборные и водоотводные сооружения, восстанавливаются насосные агрегаты.

Глава государства поручил повысить безопасность за счет модернизации всех водохранилищ, модернизации гидромеханического оборудования и измерительных приборов, цифровизации системы.

Это позволит подключить весь бизнес-процесс в режиме онлайн к центру ситуационного анализа акционерного общества и дополнительно вырабатывать 120 млн киловатт-часов электроэнергии в год.

Кроме того, на Гиссаракском и Ахангаранском водохранилищах будут построены 2 малые гидроэлектростанции мощностью 22 миллиона киловатт-часов в год.

Агентству космических исследований и технологий поручено вести мониторинг состояния водохранилищ, обеспечивать космическими снимками и данными.

Также определены задачи по привлечению частного сектора к строительству малых ГЭС и подготовке специалистов с высшим образованием и среднего персонала.