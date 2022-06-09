РБК: Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта

CentralAsia (CA) - Россия начала военные действия в Украине 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщают в Минобороны РФ — в инфографике РБК.

7 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль Святогорска — города в Краматорском районе. По его словам, занята значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу реки Северский Донец. Также взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка, продолжается борьба за промзону и ближайшие населенные пункты.

28 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль города Красный Лиман (Лиман). Он находится в 60 км к Северо-Западу от Донецка, в Краматорском районе, недалеко от Славянска. Накануне о его взятии сообщили в штабе ДНР. 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка (в ЛНР). Позднее он сообщил, что к вечеру 29 мая в городе было очищено от мин около 70% жилого сектора.

25 мая Минобороны РФ сообщило о завершении мероприятий по разминированию и демилитаризации морского порта Мариуполя. Порт начал функционировать в повседневном режиме.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». По данным Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов ВСУ и полка «Азов». Ранее в тот же день Шойгу заявил о близости к завершению операции по освобождению ЛНР.

Бои за Мариуполь шли практически с самого начала «военной операции». О взятии города Шойгу докладывал Путину еще 21 апреля — на тот момент, по словам министра, на территории завода «Азовсталь» укрывались «остатки формирований националистов». Путин назвал штурм завода нецелесообразным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

11 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

30 марта Минобороны России сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить операцию по освобождению Донбасса, сообщили военные. Сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях было анонсировано по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

24 марта Минобороны РФ заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

15 марта российское военное ведомство сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные ранее сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС.

Также ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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По сообщению Минобороны РФ от 8 июня, в районе Харькова был нанесен ракетный удар по бронетанковому заводу, где ремонтировались танки ВСУ, в районе Чугуева в Харьковской области было уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники. Всего с начала операции уничтожены 192 украинских самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотников, 335 ЗРК, 3459 танков и других бронемашин, а также другая техника.

30 мая в Минобороны России сообщили об артиллерийском ударе по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве, в результате него была уничтожена военная техника, в том числе более 15 танков и боевых машин пехоты.

В военном ведомстве сообщали, что в ходе первого этапа «спецоперации» были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации.

По сообщениям Минобороны РФ, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

8 апреля Минобороны РФ опровергло причастность к ракетной атаке на вокзал в Краматорске. В ведомстве заявили, что на этот день огневых задач у российской армии в этом городе не было, а тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены у вокзала и снимки которых опубликовали очевидцы, применяются именно украинскими военными. Краматорск находится под контролем Украины.

В Минобороны России 2 раза сообщали о потерях в ходе «военной операции». По последней информации на 25 марта погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены.