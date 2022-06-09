Монголия планирует закупить не менее 24 тонн золота в 2022 году

CentralAsia (MNG) - Банк Монголии закупил шесть тонн золота у юридических и физических лиц за первые пять месяцев текущего года. Средняя цена покупки золота банком по состоянию на май составляла 193 114 тугриков (примерно $61.88) за грамм.

Из-за пандемии COVID-19 и российско-украинского конфликта валютные резервы Монголии в апреле сократились до 3,3 млрд долларов, что на 32,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Покупка золота является для центрального банка одним из ключевых способов обеспечения экономической стабильности страны за счет последовательного увеличения валютных резервов. Центральный банк приобрел 20,9 тонны драгоценного металла в прошлом году и планирует купить не менее 24 тонн золота в 2022 году.

Запасы золота в Монголии в среднем составляли 4,89 тонны с 2000 по 2021 год, достигнув рекордного уровня в 23,40 тонны в первом квартале 2020 года и рекордно низкого уровня в 0 тонн в четвертом квартале 2005 года.

Монголия имеет самые большие известные запасы угля в мире, вторые по величине запасы урана после России и одно из крупнейших месторождений серебра. Ее запасы золота оцениваются в 3000 тонн, запасы меди – более 30 миллионов тонн.

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