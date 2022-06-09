Зафер Атеш: Можно увеличить частоту прямого рейса между Монголией и Турцией

CentralAsia (MNG) - 7 июня член Великого Государственного Хурала, председатель постоянной комиссии по безопасности и внешней политике Б.Баттөмөр встретился с послом Туреции в Монголии Зафером Атешем.

Председатель Постоянного комитета Б.Баттөмөр сказал, что наши две страны географически отдалены друг от друга, но имеют многовековые исторические и культурные связи. В этом смысле Монголия определяет Турецкую Республику как своего «третьего соседа» в своей внешней политике и придает большое значение расширению двусторонних отношений и сотрудничества. На встрече он с удовлетворением отметил, что отношения между двумя странами вышли на уровень «Всеобъемлющего партнерства» и активно развиваются во многих сферах, включая политику, экономику, оборону, культуру, образование.

Он сказал, что доволен тем, что на 9-м заседании Совместного комитета по экономике и торговле Монголии и Турции, состоявшемся в Анкаре в ноябре прошлого года, было принято решение активизировать двусторонние отношения во всех областях, которые замедлились из-за пандемии. Он также отметил, что товарооборот между Монголией и Турцией в последние годы увеличивается, и резко увеличилось количество монгольских граждан, путешествующих в Турцию и импортирующих и продающих турецкие товары. Он подчеркнул, что прямые рейсы авиакомпаний двух стран играют важную роль в расширении двусторонней торговли и туризма.

Со своей стороны Посол Зафер Атеш поблагодарил Председателя Постоянного комитета за то, что он нашел время для встречи с ним, и подчеркнул, что наши две страны имеют глубокие исторические связи, общее наследие и традиции. Он отметил, что сотрудничество между двумя странами расширяется по всем направлениям, и рад тому, что пандемия COVID-19 пошла на убыль и возобновились двусторонние визиты. Он также выразил заинтересованность в обогащении двусторонней торговли и сотрудничества экономическим содержанием и дальнейшем развитии сотрудничества. Посол подчеркнул важность развития сотрудничества в области воздушного и автомобильного транспорта между Турцией и Монголией для достижения вышеуказанных результатов.

«В настоящее время рейс Стамбул — Улан-Батор — Стамбул выполняется три раза в неделю, но есть возможность увеличить его до семи раз в неделю. Мы уверены, что увеличение частоты рейсов приведет к развитию туризма и экономического сотрудничества», — добавил он.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере туризма, образования, культуры, возобновляемых источников энергии и межпарламентском сотрудничестве.

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