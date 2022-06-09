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Лавров назвал условие для переговоров Путина и Зеленского
Сергей Лавров
Сергей Лавров

CentralAsia (CA) -  Российская и украинская делегации должны возобновить свою работу для того, чтобы говорить о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре, передает РБК.

«Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу», - сказал он.

По словам Лаврова, украинский лидер проявляет «несерьезный подход» к переговорам с Россией.

«Что касается встречи между господином Зеленским и президентом России, мы неоднократно объясняли: Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе он заявлял уже неоднократно: «переговоры возобновим, только если русские уберут свои контингенты на линию 24 февраля». Ну это абсолютно несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле», - сказал он.

По словам министра, мяч остается на стороне Украины с середины апреля, когда они «изменили свои подходы», изложенные в Стамбуле на встрече 29 марта.

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