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Жителям Узбекистана дадут субсидии при использовании водосберегающих технологий

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане выделят субсидии на применение водосберегающих технологий для выращивания хлопчатника и зерновых культур, сообщает Минюст республики.

Согласно информации, постановление правительство утвердило порядок возмещения части затрат на приобретение оборудования, такого как возобновляемые источники энергии и мобильные генераторы, для орошения посевов хлопчатника и зерновых колосовых культур.

Для орошения посевов хлопчатника и зерновых колосовых культур, площадью не менее 10 гектар, на которых внедрены водосберегающие технологии орошения, заявителям предоставляются следующие субсидии:

  • до 50% затрат на приобретение оборудования для возобновляемых источников энергии, но не более 100 миллионов сумов ($9 тыс);
  • до 30% затрат на приобретение оборудования для мобильных генераторов, но не более 30 миллионов сумов ($2,7 тыс).

Для выделения субсидии достаточно будет обратиться в местные администрации с заявлением. Отмечается, что локументы изучаются в течение 10 рабочих дней.

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