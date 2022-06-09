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В Узбекистане наблюдаются большие очереди за сахаром

CentralAsia (UZ) -  В последние дни на рынках Узбекистана наблюдаются большие очереди за сахаром. Пользователи выкладывают в соцсетях фото с очередями за сахаром в Ташкенте.

Как отмечает Телеграм-канал «Нигох», близкий к администрации президента страны, «повода для паники нет — дефицита сахара в Узбекистане не будет».

В июне на биржевые торги, чтобы сбить ажиотажный спрос, будет выставлено на 50 процентов сахара больше, чем месяцем ранее – 3 тысячи тонны в день.

Объем производства сахара в этом году составит 720 тысяч тонн, что на 22% больше, чем в прошлом году. При этом объем импорта сахара и его сырья увеличится с прошлогодних 643 тысяч тонн до 900 тысяч тонн.

«В результате ожидается, что остаток готового сахара, который будет производиться и импортироваться по итогам текущего года, превысит 118 тысяч тонн», - отмечается в сообщении телеканала.

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