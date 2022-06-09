Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Денис Пушилин

CentralAsia (CA) - Глава признанной РФ Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, следует из документа, опубликованного на сайте главы республики.

До формирования нового состава кабинета министров правительство продолжит выполнять свои функции, отмечается в документе.

Ананченко возглавлял правительство ДНР с конца 2018 года, днем 8 июня 2022 года Пушилин в Telegram-канале поблагодарил его за работу и сообщил, что «предложил возглавить развитие госсектора». Глава ДНР добавил: «кандидатура на должность председателя правительства сегодня мною внесена в Народный Совет», не назвав личность кандидата.

Ананченко при этом не уточнил свою будущую должность, отметив, что «сейчас очень подвижная ситуация, идет реформирование, синхронизация с Россией, поэтому она трансформируется в какие-то более четкие формы спустя некоторое время», пишет Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Все очень просто: задача поставлена сконцентрировать усилия на развитии госсектора экономики, она будет выполняться. Да, можно сказать так, несколько формулировка иная, но мы говорим о госсекторе экономики», — добавил Ананченко.

Россия 22 февраля признала независимость ДНР и ЛНР от Украины в границах административных Донецкой и Луганской областей Украины, в Киеве считают эти регионы территорией Украины.