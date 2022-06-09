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В Казахстане продлили запрет на вывоз лесоматериалов

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 8 июня на 6 месяцев введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов. Ограничения необходимы для развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории Казахстана, сообщает Комитет государственных доходов РК.

Запрет введен приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 7 июня 2022 года № 322 «О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов».

В частности, запрещается вывозить с территории Казахстана отдельные виды лесоматериалов, за исключением кода: «Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные».

Ранее подобный запрет действовал с 7 декабря 2021 года по 7 июня 2022 года включительно.

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