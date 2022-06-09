Дни культуры Узбекистана в России пройдут с 8 по 10 июня

CentralAsia (UZ) - Дни культуры Узбекистана в России пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 8 по 10 июня. В рамках мероприятий состоятся два гала-концерта узбекских мастеров искусств, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В Московском академическом театре "Русская песня" состоится концерт под руководством Надежды Бабкиной. В Санкт-Петебурге праздничные мероприятия пройдут в Концертном зале Мариинского театра.

На открытии Дней официальную делегацию представят первый заместитель министра культуры Узбекистана Баходир Ахмедов, чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова и другие.

К гала-концертам присоединятся ансамбль песни и танца "Навруз" и государственный камерный оркестр народных инструментов "Согдиана", а также артисты – Гулсанам Мамазоитова, Махмуд Номозов, Самандар Алимов, Мохичехра Шомуродова, Ширин Маматова, Дилмурод Солтонов, Бобур Кенжаев, Хадича Имомназарова, Элдорбек Сулаймонов.

В программу концертов войдут узбекские и русские народные песни и танцы, музыка из российского и узбекского кино, эстрадные композиции.

Дни культуры Узбекистана проходят при поддержке Минкульта РФ, Минкульта Узбекистана, посольства Узбекистана в России.