Шелководы Туркменистана заготовили более 2,3 тысяч тонн коконов

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил туркменский народ и шелководов страны с трудовой победой – успешным выполнением госзаказа по заготовке более 2 тысяч 300 тонн высококачественных коконов, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Как отметил в ходе состоявшегося сегодня видеосовещания по развитию сельскохозяйственного комплекса глава государства, богатый урожай коконов, выращенных неустанным трудом мужественных шелководов, – источник благополучия туркменского народа.

Ашхабадская шелкомотальная фабрика и Туркменабатское шёлковое производственное объединение, являются основными предприятиями по переработке шёлка, в них производят шёлковые ковры, национальные ткани кетени и другую продукцию.

«В дальнейшем мы планируем увеличить объёмы инвестиций в шелководство, что позволит нам создать дополнительные рабочие места для нашего населения, повысить производство ценного сырья», – сказал президент Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов распорядился провести во всех велаятах торжественные мероприятия и вручить подарки отличившимся заготовщикам коконов и работникам профильных предприятий.