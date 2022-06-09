Turkish Airlines организует ещё два чартерных рейса из Туркменбаши в Стамбул

CentralAsia (TM) - Авиакомпания Turkish Airlines совершит два чартерных рейса по направлению Стамбул-Туркменбаши-Стамбул, сообщает издание Atavatan Türkmenistan.

Рейсы будут осуществлены 17 и 24 июня 2022 года. Если раньше, авиакомпания Turkish Airlines выполняла один спецрейс из Туркменистана в Турцию каждые 15 дней, то теперь авиакомпания будет осуществлять чартерные рейсы один раз в неделю.

Ближайший чартерный рейс Turkish Airlines по маршруту Стамбул-Туркменбаши-Стамбул запланирован на 10 июня.

Регулярное авиасообщение Туркменистана с Турцией было приостановлено в марте 2020 года из-за глобальной пандемии.