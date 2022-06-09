В Казахстане выдвинули новые обвинения в отношении бывшего главы КНБ Карима Масимова

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Полиция Алматы начала расследование по уголовному делу о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, сообщает КазТАГ со ссылкой на городской департамент полиции.

В ведомстве уточнили, что дело по части 4 статьи 190 УК (мошенничество в особо крупном размере) открыто на основании заявления гражданина К. В настоящий момент департамент полиции Алматы проводит комплекс следственных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

20 мая журналист Михаил Козачков написал в своем телеграм-канале, что против Масимова и Абдрахимова возбуждено дело о рейдерстве. Однако в Генеральной прокуратуре сообщили, что такого дела в отношении указанных экс-чиновников не зарегистрировано.

Как позже уточнил Козачков, вероятно, в ведомстве имели в виду, что нет дела по рейдерству, ведь начато производство по другой статье. В связи с этим журналист раскрыл некоторые подробности. По его сведениям, заявление в правоохранительные органы подал бизнесмен Сайдулла Кожабаев, который пожаловался на то, что пять человек, включая Масимова и Абдрахимова, незаконно получили от него 2-3 млн долларов, хотя просили 10 млн. За что просили и почему заплатил — пока загадка, резюмировал Козачков.

В свою очередь экс-мэр Шымкента и бывший вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов рассказал журналистам, что не знает ничего об уголовном деле против него. По словам бывшего чиновника, он не получал уведомлений от правоохранительных органов и приглашений на допросы. Относительно публикаций Козачкова, Абдрахимов сказал, что, как ему кажется, это «заказ» на него, цели которого непонятны.

Экс-главу комитета нацбезопасности Карима Масимова задержали 8 января после окончания протестов, охвативших страну. Его заподозрили в государственной измене.

В марте КНБ сообщил, что во время расследования дела Масимова о госизмене, попытке захвата власти и превышении полномочий были установлены «многочисленные признаки коррупционных деяний». В частности, бывшему руководителю спецслужбы вменяли получение взятки в два млн долларов от «представителей иностранного государства». Уточнялось, что в ходе оперативных мероприятий у Масимова обнаружили элитную недвижимость, автомобили бизнес-класса, 17 млн долларов наличными и другие «многочисленные предметы роскоши».

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