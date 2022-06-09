ЦБ Узбекистана снизил базовую ставку до 16% годовых

CentralAsia (UZ) - В четверг, 9 июня, на очередном заседании правления Центрального банка Узбекистана было принято решение снизить основную ставку на один процентный пункт до уровня 16% годовых. Об этом сообщил пресс-секретарь регулятора.

В марте текущего года ЦБ увеличил основную ставку до 17%.

Основная ставка Центрального банка — один из ключевых инструментов денежно-кредитной политики. Она представляет собой процентную ставку, от которой отталкиваются все остальные ставки денежного рынка, по которым банки заимствуют средства друг у друга и у ЦБ.