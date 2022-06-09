В Европарламенте поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

CentralAsia (CA) - Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию с призывом к странам ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз, сообщается на сайте организации.

Решение поддержали 438 парламентариев, против – 65 и 94 – воздержались.

«Депутаты Европарламента выразили пожелание предоставить Украине статус страны-кандидата в качестве четкого политического сигнала солидарности с ее народом», — говорится в заявлении ЕП.

Парламентарии также поддержали проведение расследования «всех преступлений, совершенных на Украине», а также призвали создать специальный трибунал ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала ему опросник для начала переговоров по интеграции в объединение. В настоящее время ЕК оценивает ответы Киева и, как ожидается, представит свои рекомендации по возможности предоставления Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.