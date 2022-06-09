Президент Туркменистана поручил изучить возможность опреснения воды Каспия и подачи ее в Ашхабад

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в среду, 8 июня, поручил правительству рассмотреть возможности строительства опреснительных установок и подачи воды из Каспийского моря в Ашхабад. Об этом сообщает туркменское информационное агентство Orient.

Соответствующее поручение было дано вице-премьеру Аннагелди Язмырадову в ходе совещания по ситуации в сельскохозяйственной сфере и водным вопросам.

Бердымухамедов также отметил необходимость проверки русла Амударьи и других рек, чтобы устранить проблемы их наполняемости. Глава страны поручил провести очистку и бетонирование каналов и водотоков. С этой целью президент дал указание создать расширенную правительственную комиссию для решения водных вопросов.

В Туркменистане дефицит питьевой и поливной воды является одним из самых острых в мире. По данным ООН, объем воды, который использует страна, составляет 144% от ее водных запасов.