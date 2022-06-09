В Казахстане за сутки выявлено 13 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -
За прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб.
За 8 июня зараженных КВИ выявили в 4 регионах страны:
- в Нур-Султане – 6;
- в Алматы – 5;
- в Акмолинской области – 1;
- в Кызылординской области – 1.
От COVID-19 выздоровели 4 человека:
- в городе Алматы — 3;
- в Алматинской области — 1.
Всего в Казахстане с начала эпидемии было подтверждено 1 305 828 случаев COVID-19.
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Коронавирус в Казахстане
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