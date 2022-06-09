В Узбекистане за сутки выявлено 23 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - На 9 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 182. В течение прошедших суток зафиксирован 23 новых случая, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (12), Ташкентской (9), Наманганской (1) и Самаркандской (1) областях.

За день выздоровели 16 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 375).

На лечении находятся 152 больных COVID-19.