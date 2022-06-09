В Ташкенте министры здравоохранения государств-членов ШОС одобрили проекты по сотрудничеству между медицинскими организациями

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 8 июня под председательством узбекской стороны в гибридном формате состоялось пятое совещание министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает 9 июня ИА «Дунё».

В форуме приняли участие заместитель министра здравоохранения и благополучия семьи Индии Раджеш Бхушан, первый заместитель министра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов, председатель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовей, исполняющий обязанности министра здравоохранения Кыргызстана Жаркынбек Касымбеков, специальный секретарь Министерства здравоохранения, регулирования и координации Пакистана Ифтихар Али Шалвани, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода.

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в своем выступлении отметил, что его долгом является поднять сотрудничество в области здравоохранения перед организацией на качественно новый уровень. «Для этого есть все возможности», - отметил он.

Также на встрече были подробно обсуждены вопросы на тему «Объединение взаимных усилий для расширения возможностей использования качественных медицинских услуг во время пандемии COVID-19».

Кроме того, были заслушаны доклады глав делегаций о реформе системы здравоохранения государств-членов структуры, интеграции народной медицины в современную медицину, снижении риска неинфекционных заболеваний.

По итогам диалога стороны договорились продолжать последовательное сотрудничество по ряду направлений, таких как расширение доступа населения государств-членов ШОС к качественным медицинским услугам, развитие первичной медико-санитарной помощи, профилактика, борьба с распространением инфекционных и неинфекционных заболеваний, раннее выявление, лечение и реабилитация.

Были определены перспективы обмена опытом в областях репродуктивного здоровья, реабилитации после COVID-19, укрепления сотрудничества ведущих медицинских центров государств-членов ШОС, взаимного признания сертификатов о прививках, внедрения передовых методов диагностики, профилактики коронавирусной инфекции.

Достигнута договоренность объединить усилия для повышения квалификации специалистов в области применения телемедицинских технологий, народной медицины, фармацевтической и санитарно-эпидемиологической служб.

В рамках совещания стороны одобрили проекты «Дорожной карты» по концепции сотрудничества в области телемедицины государств-членов ШОС и сотрудничества с ведущими медицинскими центрами в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний, реабилитации после COVID-19, взаимного признания сертификатов о прививках. В ходе встречи участники одобрили проекты Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области телемедицины и «Дорожной карты» по сотрудничеству между медицинскими организациями государств-членов ШОС в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний (планируются к вынесению на утверждение в ходе заседания Совета глав государств ШОС в сентябре 2022 года, городе Самарканд).

В завершение мероприятия был подписан протокол пятой встречи министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.