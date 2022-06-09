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В I квартале средняя зарплата среди стран ЕАЭС меньше всего выросла в Кыргызстане. Как обстоят дела в других странах союза?

CentralAsia (KG) -  В первом квартале 2022 года средняя зарплата выросла во всех странах Евразийского экономического союза, но самые низкие темпы роста зафиксированы в Кыргызстане и Армении.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, размер средней зарплаты в странах ЕАЭС заметно вырос и составил от 21 тыс. сомов в Кыргызстане до 60 тыс. рублей в России. Самые высокие темпы роста как номинальной, так и реальной зарплаты зафиксированы в Казахстане (123,7% и 112,7% соответственно) и в Беларуси (117,1% и 104,5%).

Таблица: ЕЭК
Таблица: ЕЭК

Самой высокой среди всех стран ЕАЭС остаётся зарплата в России: в среднем, россияне получают $709. Самая низкая – в Кыргызстане: они получают $234. Казахстан расположился на втором месте с $627, после в рэнкинге значатся Беларусь со средней заработной платой в $551 и Армения с $437.

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