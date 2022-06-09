В Казахстане предложили снизить пенсионный возраст женщин из-за пандемии и безработицы

CentralAsia (KZ) - Депутат сената парламента Казахстана Дана Нуржигит на пленарном заседании призвала пересмотреть пенсионный возраст для женщин и снизить его до 58 лет. Причинами она назвала рост смертности из-за пандемии и высокую безработицу, передает Orda.kz.

Сенатор сослалась на десятки просьб, которые получает в соцсетях.

«Согласно данным просьбам, прошу установить пенсионный возраст для женщин - 58 лет. А если женщина готова дальше работать, то рассматривать это ее правом воли», - сказала Нуржигит.

Пенсионный возраст для мужчин в Казахстане составляет 63 года. Для женщин предусмотрено поэтапное повышение: с 2018 года пенсионный возраст женщин увеличивается ежегодно на 6 месяцев и в 2027 году тоже достигнет 63 лет. В 2022 году на пенсию могут выйти женщины, которым исполнилось 60,5 лет.

По словам сенатора, в 2015 году, когда был принят закон о повышении возраста выхода на пенсию, за основу был взят средний возраст пенсионеров в Казахстане, который на тот момент составлял 73 года. В 2021 году этот показатель был принят как 70 лет. Из-за пандемии показатели и прогнозы изменились.

«На самом деле нет точной информации относительно того, каковы прогнозы на сегодня. На мой взгляд, такие неконкретные, недостоверные сведения, то есть сомнительные показатели, не могут служить основанием для принятия социально значимого закона. По данным национального бюро статистики, в 2020 году смертность увеличилась на 22% по сравнению с 2019 годом. В последующие годы этот процесс не прекращался. Таким образом пенсионная реформа 2015 года, основанная на мировых прогнозах, совершенно не соответствует сегодняшней ситуации в Казахстане», - сказала депутат.

Еще одной причиной необходимости снижения пенсионного возраста она назвала безработицу. «Если граждане будут работать до 60-63 лет в соответствии с сегодняшним пенсионным законодательством, они не будут освобождать рабочие места. В таком случае для молодого поколения не будет рабочих мест», - отметила Нуржигит.

По официальной информации, в Казахстане на первый квартал 2022 года среди 9 млн трудоспособных граждан насчитывалось 453,1 тысячи безработных. В частности без работы были 9262 человека в возрасте от 15 до 28 лет против 8350 годом ранее.

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