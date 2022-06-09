Польша поставила Украине оружие на $2 млрд

Анджей Дуда

CentralAsia (CA) - Польша поставила Украине более 240 танков, около 100 бронемашин, винтовки, боеприпасы и ракеты. По оценке президента республики Анджея Дуды, в совокупности военная помощь составила $2 млрд. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild.

«Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я разговаривал с президентом Зеленским два дня назад. Он снова обратился ко мне с просьбой. Мы отправили туда танки, более 240 танков, которые могут обслуживать Украину. Мы прислали почти 100 бронемашин и оружие. Винтовки, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на сумму $2 млрд»,— сказал Дуда.

По словам президента Польши, это огромные затраты, но страна понимает их необходимость. «Мы обращаемся ко всем: если у кого-то есть возможность послать, например, артиллерию. Это оружие необходимо для того, чтобы остановить российское вторжение»,— сказал он.

На этой неделе Польша объявила о крупнейшем за 30 лет контракте на поставку оружия на Украину. По словам министра госактивов Яцека Сасина, сумма контракта составит $628 млн. В конце мая заместитель министра обороны республики Войцех Скуркевич говорил, что Польша передала Украине 18 самоходных пушечных гаубиц Krab и проинструктировала «сотню украинских артиллеристов». Сообщается, что республика является «вторым крупнейшим донором вооружений для Украины».