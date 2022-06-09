Всемирный банк выделит кредит на $142 млн для восстановления лесов в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил льготный кредит в размере 142 млн долларов США для Узбекистана. Эти средства будут использованы для финансирования проекта, который окажет содействие в повышении устойчивости ландшафтов и лесовосстановлении в различных регионах страны, а также в развитии сотрудничества Узбекистана с другими государствами Центральной Азии в области восстановления трансграничных природных зон, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

На реализацию проектных мероприятий будет дополнительно выделено финансирование со стороны трастовых фондов - Фонда партнерства Кореи и Всемирного банка (3 млн долларов США) и Глобального партнерства в интересах устойчивых ландшафтов (8 млн долларов США).

Узбекистан – страна с малой площадью лесов. По оценкам, ими покрыты 3,68 миллиона гектаров, что соответствует 8,6% всех земельных площадей в стране. За последние 30 лет площадь лесов сократилась по причине неконтролируемого развития животноводства, увеличения спроса на древесину для использования в различных секторах и в качестве источника топлива в сельской местности, где источники энергии крайне ограничены, а также расширения орошаемого земледелия за счет территорий лесов. Другим фактором деградации лесов стало изменение климата, что привело к увеличению числа пожаров, нашествию вредителей и заболеваний деревьев в лесных массивах.

На сегодняшний день программа Всемирного банка в Узбекистане является крупнейшей операцией организации в регионе Европы и Центральной Азии после Турции. Она состоит из 29 проектов на общую сумму порядка 5,4 млрд долларов США.