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Синоптики предупредили о селях в девяти регионах Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане ожидается сильный ветер, дожди и град, сообщили в Узгидромете.

Согласно данным синоптиков, с 10 по 14 июня во многих регионах страны ожидаются усиление ветра с пыльными бурями, сильные дожди и град, которые могут привести к сходу сели и наводнению.

10−11 июня по территории страны местами возможно усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком, сообщил Узгидромет.

В связи с этим селе-паводковые явления возможны по горным и предгорным районам следующих областей: Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Самаркандская область, Навоийская, Джизакская, Ташкентская, Наманганская, Ферганская и Андижанская области.

В ведомстве просят соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и железными конструкциями.

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