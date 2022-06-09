Можно ли после референдума привлечь к ответственности Назарбаева? Ответ Минюста Казахстана

CentralAsia (KZ) - Вице-министр юстиции Казахстана Алма Муканова разъяснила, можно ли будет привлечь первого президента Нурсултана Назарбаева и членов его семьи к уголовной ответственности после утраты действия Конституционного закона «О первом президенте Казахстана», передает Inform.kz.

5 июня в Казахстане прошел всенародный референдум по конституционным поправкам. Из основного закона страны исключаются положения о статусе первого президента Нурсултана Назарбаева путем упразднения закона «О первом президенте».

В нем содержалась норма, защищающая не только Нурсултана Назарбаева, но и его ближайших родственников от привлечения к уголовной ответственности.

По словам вице-министра юстиции, теперь привлечь к уголовной ответственности родственников Назарбаева (проживающих вместе с ним) можно, но не его самого.

«У нас помимо закона о первом президенте существует Конституционный закон «О президенте». В этом законе существует норма, которая регламентирует ответственность и экс-президентов. Это не только в отношении Назарбаева, но и в отношении всех президентов, которые будут. Норма говорит, что бывших президентов нельзя привлекать к ответственности за деяния, совершенные в период его президентства. Так как он политическое лицо и принимает решения, важные для государства», - сказала она брифинге в СЦК.

Муканова пояснила, что сейчас разрабатываются пакеты поправок в конституционные законы, и в случае если законодатели решат исключить норму, защищающую бывших президентов от ответственности, то в этом случае Нурсултана Назарбаева можно будет привлечь к ответственности.

Согласно принятым поправкам, из статьи 42 Конституции Казахстана исключается положение, дающее первому президенту право избираться более двух раз подряд на пост главы государства. Из статьи 46 исключается пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и соответствующим Конституционным законом.

В свою очередь из статьи 91 исключат формулировку о первом президенте как основателе независимого Казахстана и неизменности его статуса елбасы (лидер нации).

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