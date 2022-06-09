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Новый вид гекконов обнаружен в Ферганской долине

CentralAsia (UZ) -  Немецкоязычное издание Novostan.org опубликовало статью о том, что в Узбекистане обнаружен новый мини-геккон.

Как сообщает портал, новый для мировой фауны вид гекконов обнаружен в Ферганской долине.

Отмечается, что сотрудниками лаборатории Института зоологии Академии наук Узбекистана при помощи зарубежных коллег были отобраны образцы тканей у редких и эндемичных пресмыкающихся, обитающих на территории Ферганской долины, в том числе геккончика Alsophylax sp., обнаруженного учеными впервые в мае 2021 года.

На основании анализа молекулярно-генетических данных ученые сгенерировали филогенетическое древо вида, из которого видно, что данный геккон является совершенно новым видом для мировой науки, говорится в статье.

Рептилия обладает малыми размерами – размер тела с головой в среднем у взрослых особей 3 – 3,5 сантиметра. Геккон является исключительно ночным животным и скрывается при опасности в трещины и неровности почвы. Установлено, что этот вид гекконов коммуницирует при помощи акустических сигналов, заключает издание.

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