В мире выявили более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 700 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленных у детей во всем мире. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«ВОЗ продолжает вести мониторинг сообщений о гепатите неизвестного происхождения у детей. Из 34 стран поступили сведения о более чем 700 вероятных случаях, и еще по 112 случаям ведется расследование», - отметил глава ВОЗ.

По его словам, по меньшей мере 38 детям потребовалась трансплантация печени, а в 10 случаях болезнь привела к летальному исходу.

Как подчеркнул Гебрейесус, «пять вирусов, которые обычно вызывают гепатит, не были обнаружены ни в одном из этих случаев». «ВОЗ каждый год получает сообщения о необъяснимых случаях гепатита, однако несколько стран заявили, что уровни [заболеваемости], которые они наблюдают, превосходят ожидавшиеся», - резюмировал гендиректор.