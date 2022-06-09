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В ВОЗ заявили о возможном возникновении более опасного штамма COVID-19
Тедрос Гебрейесус
Тедрос Гебрейесус
// Globallookpress
Тедрос Гебрейесус
Тедрос Гебрейесус
// Globallookpress

CentralAsia (CA) -  Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый и более агрессивный штамм коронавирусной инфекции может появиться в любой момент.

Гебрейесус подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, и отметил, что есть реальная угроза появления более опасного штамма коронавируса, против которого будут бессильны имеющиеся вакцины.

«Ощущение, что пандемия закончилась, вполне понятно, однако оно является ошибочным. В любой момент может появиться новый и даже более опасный вариант коронавируса, тогда как большое число людей остаются незащищенными», - заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве, запись которого транслировалась в Twitter.

Кроме того, глава ВОЗ призвал страны оставаться бдительными в отношении коронавирусной инфекции. Также он подчеркнул, что сейчас, несмотря на достаточное количество вакцин в мире, во многих странах спроса на прививки нет.

«Пандемия не закончилась, и мы будем говорить об этом до тех пор, пока она не закончится», — заключил глава ВОЗ.

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