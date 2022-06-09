Токаев: Казахстан привержен укреплению сотрудничества с ООН

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед, прибывшую в Казахстан в рамках турне по странам Центральной Азии.

Как пишет Akorda.kz, глава государства отметил, что визит Амины Мохаммед совпал с поворотным моментом в истории Казахстана — проведением общенационального референдума.

Собеседники рассмотрели направления сотрудничества между странами, таких как усилия по достижению целей устойчивого развития, борьба с изменением климата, противодействия пандемии, обеспечения гендерного равенства и прав человека.

Президент отметил исключительную роль ООН в формировании и развитии принципа многосторонности и международной дипломатии. Подчеркнул твердую приверженность Казахстана дальнейшему всестороннему укреплению сотрудничества и ее повестке по решению глобальных проблем.

Токаев также приветствовал инициативу Генсека ООН Антониу Гуттериша по созыву «Саммита будущего» для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности в 2023 году.

Наряду с этим Токаев высоко оценил лидерство Амины Мохаммед в реализации региональной программы SpotLight Initiative для Центральной Азии и Афганистана, направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек.

В свою очередь заместитель генсека ООН приветствовала масштабные реформы в Казахстане и поздравила президента с успешным проведением референдума. И дала высокую оценку уровню партнерства между Казахстаном и ООН за прошедшие 30 лет.

В ходе беседы также была рассмотрена афганская проблематика. Амина Мохаммед подчеркнула особую важность активизации международных усилий в решении проблем, связанных с социально-экономическим восстановлением Афганистана.

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