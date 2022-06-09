Лидеры Узбекистана и Японии обсудили перспективы сотрудничества

CentralAsia (UZ) - 9 июня состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-японского многопланового сотрудничества, а также международной и региональной повестки.

Лидеры двух стран обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений и 20-летием стратегического партнерства Узбекистана и Японии.

Отмечено, что объемы финансового и финансово-технического содействия, оказанного по линии японских Агентства JICA и Банка международного сотрудничества JABIC, превысили 7 миллиардов долларов.

Лидеры выступили за дальнейшее наращивание практического взаимодействия и продвижение проектов в области инноваций, «зеленой» экономики, цифровых технологий, науки и образования, продолжение программ культурно-гуманитарного обмена и межпарламентского диалога.

Достигнута договоренность об организации полномасштабной экспозиции Узбекистана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2025» в городе Осака.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы международной повестки.

Премьер-министр Японии выразил благодарность за неизменную поддержку Узбекистана в вопросе постоянного членства страны в Совете безопасности ООН, по проблематике денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения похищенных японских граждан.

Шавкат Мирзиёев пригласил премьер-министра Фумио Кисиду посетить страну с официальным визитом.

Телефонный разговор лидеров Узбекистана и Японии прошел в традиционно открытой, дружественной и деловой атмосфере.