В России сообщили о возобновлении курсирования поездов в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и РФ с 23 июня возобновят пассажирское железнодорожное сообщение. Об этом сообщают «Российские железные дороги».

В июне в расписание вернутся следующие международные поезда формирования ГП «НК «Узбекистон темир йуллари»:

с 23 июня – поезд № 5/6 Ташкент – Самара отправлением 1 раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям);

с 25 июня – поезд № 323/324 Ташкент – Волгоград отправлением 1 раз в неделю из Ташкента (по субботам) и из Волгограда (по вторникам).

Продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести их можно будет за 45 суток до отправления.

Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан Российской Федерации и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.