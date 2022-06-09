В России сообщили о возобновлении курсирования поездов в Узбекистан

- Узбекистан, общество
- 22:57, 09 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан и РФ с 23 июня возобновят пассажирское железнодорожное сообщение. Об этом сообщают «Российские железные дороги».
В июне в расписание вернутся следующие международные поезда формирования ГП «НК «Узбекистон темир йуллари»:
с 23 июня – поезд № 5/6 Ташкент – Самара отправлением 1 раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям);
с 25 июня – поезд № 323/324 Ташкент – Волгоград отправлением 1 раз в неделю из Ташкента (по субботам) и из Волгограда (по вторникам).
Продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести их можно будет за 45 суток до отправления.
Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан Российской Федерации и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.