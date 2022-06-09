С начала года из Узбекистана на заработки уехали более 6 тысяч мигрантов

CentralAsia (UZ) - За пять месяцев 2022 года из Узбекистана на заработки в ряд стран направились 6 009 мигрантов, сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций.

Согласно информации, в результате переговоров с компетентными государственными организациями и потенциальными работодателями за рубежом с целью расширения географии иностранной трудовой миграции были подписаны соглашения о сотрудничестве с 422 организациями из таких стран, как Великобритания, Болгария, Латвия, Польша, Германия, Сербия, Финляндия, Россия, Казахстан, которые выявили более 70 тысяча вакансий.

22 000 граждан, желающих работать за рубежом, привлекаются для обучения в существующих профессиональных центрах Узбекистана.

За отчетный период, услуги оказали более 76 тысячам людей. Из них 67 148 мигрантам предоставили консультационные услуги, 3657 предоставили юридические, 4631 человеку оказана социальная помощь, 1412 мигрантам оказали финансовая помощь, 710 из них оказали единовременную финансовую помощь в размере 33 470 долларов. При этом 55 из них были временно размещены в общежитиях, а 338 граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, были доставлены в Узбекистан.

Многие мигранты сообщают о нарушении трудовых прав, в частности, по выплате заработной платы. Такие обращения были изучены, и за прошедший период 2022 года узбекистанцам начислена заработная плата в размере около полумиллиона долларов от иностранных работодателей.

В целях обеспечения реализации указа президента с 1 июня 2022 года начали работать новые офисы агентства в городах Тульской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Иркутской, Амурской областях, Краснодарском, Красноярском, Пермском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Чимкенте, Кызылординской области и в Стамбуле, Турция.

Ранее сообщалось, что Канада рассматривает трудоустройство узбекских мигрантов для сельхозработ.