В Узбекистане Конституционная комиссия отчитается о проделанной работе

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 10 июня состоится очередное заседание Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан и реализации организационных мер.

Согласно информации, на заседании обсудят работу, выполненную в течение недели Конституционной комиссией и предложения, поступившие от граждан.

Ранее партия УзЛиДеП выступила за внесение поправок в конституцию. После этого была создана Конституционная комиссия для внесения изменений в Конституцию Узбекистана и реализации организационных мероприятий. Также сообщалось, что узбекистанцы смогут отправить предложения по реформе Конституции. Меньше чем за неделю население отправило почти тысячу предложений по реформам.

Кроме того, в Конституцию уже планируют внести поправки по защите окружающей среды.