АО «Инвескор ББСБ» Монголии успешно открыл несколько филиалов в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) - Комиссия финансового регулирования Монголии одобрила выпуск дополнительных акций/FPO АО НБФИ «Инвескор ББСБ».

АО НБФИ «Инвескор ББСБ» предоставляет услугу мобильного кредита через приложение «Pocket» на базе передовых технологий.

АО НБФИ «Инвескор ББСБ» увеличил количество своих филиалов в Монголии, стал ближе к своим клиентам, успешно открыл несколько филиалов в Кыргызстане. Казахстан и Узбекистан вскоре будут готовы к внедрению этого опыта.

Оценивая финансовую и операционную успешность организации, Комиссия финансового регулирования Монголии решением собрания от 8 июня 2022 года одобрила выпуск дополнительных акций (FPO) в пользу АО НБФИ «Инвескор ББСБ».

FPO (Follow-On Public Offering) – последующее публичное размещение акций. Последующее размещение – это выпуск дополнительных акций для их обращения на рынке, осуществленный компанией после первичного публичного размещения (IPO).

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