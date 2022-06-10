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Военнослужащие Сухопутных сил самообороны Японии участвуют в «Khaan quest» в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Ежегодные международные военные учения «Хааны эрэлд» - «Khaan quest» пройдут с 6 июня в Улан-Баторе.

Посол Японии в Монголии Кобаяси Хироюки принял участие в церемонии открытия Международных совместных военных учений «Khaan quest-2022» в Учебном центре Вооруженных сил в Таван-Толгое.

Силы самообороны Сухопутных войск Японии участвуют в этих международных военных учениях, чтобы повысить различные возможности, знания и опыт миротворцев ООН, улучшить военное взаимопонимание и укрепить доверие между государствами-участниками, — сообщает посольство Японии в Улан-Баторе.

Организаторы этих учений — Вооруженные силы Монголии и Тихоокеанское командование Вооруженных сил США. Учения проводятся 2003 года под кодовым названием «Хааны эрэлд» -("Khaan quest") с целью содействия стабильности и безопасности в Азии. С 2006 года двусторонние учения стали многонациональными миротворческими маневрами.

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