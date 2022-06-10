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Монголия проведет международный мотофестиваль «Степной ветер»

CentralAsia (MNG) -  11 июня в Монголии пройдет международный фестиваль автоспорта под названием «Степной ветер».

Ежегодный фестиваль был отменен в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19.

Ожидается, что конкурс пройдет под девизом «Здоровые люди – Монголия без алкоголя».

Фестиваль имеет большое значение для развития туризма с особыми интересами, популяризации Монголии на международном уровне и привлечения большего количества туристов.

Ожидается, что в фестивале примут участие сотни мотоциклистов из всех 21 аймаков Монголии и других стран, включая Индию, Японию и Россию.

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