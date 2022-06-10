Монгольский танцор соревнуется за право участвовать в программе «Street Man Fighter» Кореи

Монгольский танцор Yamakasi или З.Чингуун

CentralAsia (MNG) - Street Man Fighter, продолжение танцевального шоу Mnet «Street Woman Fighter», которое завоюет аудиторию в 2021 году, выйдет в эфир этим летом.

В рамках подготовки к шоу финальный состав Street Man Fighter запустил серию «Be Mbitious», в которой будут выбраны восемь танцоров.

Street Woman Fighter (корейский: 스트릿 우먼 파이터), часто сокращенно SWF, представляет собой южнокорейскую танцевальную программу выживания, премьера которой состоялась на Mnet 24 августа 2021 года и транслировалась каждый вторник в 22:20 KST. Он вращался вокруг восьми женских танцевальных команд, которые боролись за место лучшей женской танцевальной команды Кореи, представляющей K-Dance. Команда-победитель (HolyBang) получила 50 миллионов фунтов стерлингов, спонсорскую сделку с Budweiser и трофей Street Woman Fighter Trophy. Второй сезон будет подтвержден со всеми участниками-мужчинами и получил название Street Man Fighter.

В настоящее время одним из 21 финалиста конкурса является монгольский танцор Yamakasi или З.Чингуун.

Восемь лучших конкурсантов будут оцениваться за их сольные танцевальные выступления на YouTube-канале The Choom по количеству комментариев, лайков и общей отборочной комиссии.

Вот 21 победитель шоу «Be Mbitious»:

1.Kino (PENTAGON)

Kino — ведущий танцор группы PENTAGON.

Dan

Dan — талантливый танцор, специализирующийся на брейк-дансе и современном танце.

Harry June (DKB)

Harry June - айдол макнэ DKB и главный танцор группы.

Wootae

Wootae — профессиональный танцор, хореограф и работал с такими к-поп группами, как EXO и SHINee.

Tarzan

Tarzan работал в популярной танцевальной студии 1Million Dance Studio и является профессиональным танцором и хореографом. Он также известен своим мужским хип-хопом среди танцоров.

XHIN

XHIN также является учителем танцев, специализирующимся на джазе и ваккинге.

Bae Seungyoon

Bae Seungyoon — танцор хип-хопа и ученик всемирно известного хореографа Honey J.

Yoon Jinwoo

Yoon Jinwoo — профессиональный танцор, выступавший в NCT 127.

9.5000

Одним словом, 5000 является легендами корейских уличных танцоров и более 50 раз побеждал в танцевальных конкурсах.

Brother Bin

Brother Bin — один из самых молодых участников шоу, но у него 14-летний опыт танцев. Он также известен своим челленджом TikTok «Leave the Door Open» и своими детскими легкими движениями.

Lee Howon (ранее был в INFINITE)

Ранее известный как Hoya из INFINITE. Когда Howon был айдолом, он был главным танцором в группе.

Yamakasi

Yamakasi или Чингуун — монгольский танцор хип-хопа, которому во время шоу удалось победить легендарного корейского танцора Crazy Kyo.

Pyoungya

Pyoungya — профессиональный танцор, известный своими хип-хоп танцами и танцевальными боями.

OHBODY

OHBODY — опытный профессиональный танцор, хореограф и педагог других участников шоу.

Biggle

Biggle — хореограф, специализирующийся на хип-хопе, покоривший публику своим характером и танцевальным стилем.

Trendy Rock

Ранее Trendy Rock был в той же танцевальной группе, что и OHBODY. Он проиграл OHBODY, бывшему участнику и учителю танцев, но попал в топ-21.

Cha Hyunseung

Cha Hyunseung известен как подтанцовщик сольной певицы K-Pop Sunmi. Также, если вы помните, она участвовала в сингле Inferno.

Roh Taehyun (ранее был в HOTSHOT и JBJ)

Taehyun был участником бывших групп HOTSHOT и JBJ и был ведущим танцором в обеих группах.

UKUN

UKUN хорошо известен своими танцами в стиле хип-хоп и входит в танцевальную группу Color.

LIL’C

LIL’C — талантливый танцор с потрясающим рopping.

Kim Jungwoo

Jungwoo — самый молодой участник шоу, и его танцевальный талант поразит вас.

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