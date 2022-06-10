Монгольский танцор соревнуется за право участвовать в программе «Street Man Fighter» Кореи

CentralAsia (MNG) - Street Man Fighter, продолжение танцевального шоу Mnet «Street Woman Fighter», которое завоюет аудиторию в 2021 году, выйдет в эфир этим летом.
В рамках подготовки к шоу финальный состав Street Man Fighter запустил серию «Be Mbitious», в которой будут выбраны восемь танцоров.
Street Woman Fighter (корейский: 스트릿 우먼 파이터), часто сокращенно SWF, представляет собой южнокорейскую танцевальную программу выживания, премьера которой состоялась на Mnet 24 августа 2021 года и транслировалась каждый вторник в 22:20 KST. Он вращался вокруг восьми женских танцевальных команд, которые боролись за место лучшей женской танцевальной команды Кореи, представляющей K-Dance. Команда-победитель (HolyBang) получила 50 миллионов фунтов стерлингов, спонсорскую сделку с Budweiser и трофей Street Woman Fighter Trophy. Второй сезон будет подтвержден со всеми участниками-мужчинами и получил название Street Man Fighter.
В настоящее время одним из 21 финалиста конкурса является монгольский танцор Yamakasi или З.Чингуун.
Восемь лучших конкурсантов будут оцениваться за их сольные танцевальные выступления на YouTube-канале The Choom по количеству комментариев, лайков и общей отборочной комиссии.
Вот 21 победитель шоу «Be Mbitious»:
1.Kino (PENTAGON)
Kino — ведущий танцор группы PENTAGON.
- Dan
Dan — талантливый танцор, специализирующийся на брейк-дансе и современном танце.
- Harry June (DKB)
Harry June - айдол макнэ DKB и главный танцор группы.
- Wootae
Wootae — профессиональный танцор, хореограф и работал с такими к-поп группами, как EXO и SHINee.
- Tarzan
Tarzan работал в популярной танцевальной студии 1Million Dance Studio и является профессиональным танцором и хореографом. Он также известен своим мужским хип-хопом среди танцоров.
- XHIN
XHIN также является учителем танцев, специализирующимся на джазе и ваккинге.
- Bae Seungyoon
Bae Seungyoon — танцор хип-хопа и ученик всемирно известного хореографа Honey J.
- Yoon Jinwoo
Yoon Jinwoo — профессиональный танцор, выступавший в NCT 127.
9.5000
Одним словом, 5000 является легендами корейских уличных танцоров и более 50 раз побеждал в танцевальных конкурсах.
- Brother Bin
Brother Bin — один из самых молодых участников шоу, но у него 14-летний опыт танцев. Он также известен своим челленджом TikTok «Leave the Door Open» и своими детскими легкими движениями.
- Lee Howon (ранее был в INFINITE)
Ранее известный как Hoya из INFINITE. Когда Howon был айдолом, он был главным танцором в группе.
- Yamakasi
Yamakasi или Чингуун — монгольский танцор хип-хопа, которому во время шоу удалось победить легендарного корейского танцора Crazy Kyo.
- Pyoungya
Pyoungya — профессиональный танцор, известный своими хип-хоп танцами и танцевальными боями.
- OHBODY
OHBODY — опытный профессиональный танцор, хореограф и педагог других участников шоу.
- Biggle
Biggle — хореограф, специализирующийся на хип-хопе, покоривший публику своим характером и танцевальным стилем.
- Trendy Rock
Ранее Trendy Rock был в той же танцевальной группе, что и OHBODY. Он проиграл OHBODY, бывшему участнику и учителю танцев, но попал в топ-21.
- Cha Hyunseung
Cha Hyunseung известен как подтанцовщик сольной певицы K-Pop Sunmi. Также, если вы помните, она участвовала в сингле Inferno.
- Roh Taehyun (ранее был в HOTSHOT и JBJ)
Taehyun был участником бывших групп HOTSHOT и JBJ и был ведущим танцором в обеих группах.
- UKUN
UKUN хорошо известен своими танцами в стиле хип-хоп и входит в танцевальную группу Color.
- LIL’C
LIL’C — талантливый танцор с потрясающим рopping.
- Kim Jungwoo
Jungwoo — самый молодой участник шоу, и его танцевальный талант поразит вас.