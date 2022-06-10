В Узбекистане разработали гелиоустановку для получения в сельских домах электроэнергии и горячей воды

CentralAsia (UZ) - Физико-технический институт Академии наук Узбекистана разработал фото-тепловую установку для использования в экстремальных условиях в сельской местности.

По данным Академии наук РУз, мощность устройства, созданного на основе фотоэлектрических батарей из кристаллического кремния, достигает 300 Вт и позволяет использовать его в сельских регионах страны для получения круглогодично электроэнергии и горячей воды.

Основное внимание было уделено созданию комфорта жителям сельских домохозяйств при использовании хозяйственных и бытовых приборов в экстремальных погодных условиях ‑ жаркого лета и зимой. Для увеличения гарантийного получения и использования горячей воды с температурой до 70 Со для мытья посуды, стирки и приема душа предусмотрено комбинированное использование электро-водонагревательных приборов совместно с фото-тепловой установкой.

При создании установки использованы современные комплектующие, гелевые аккумуляторы, контроллеры инверторы и конструкции современного дизайна с емкостью для хранения горячей воды объемом 300 литров.

Проведены исследования зависимости параметров установки в натурных условиях солнечного освещения и выработаны рекомендации при проектировании и изготовлении более эффективных фото-тепловых установок мощностью до 600 Вт с напряжением питания ~220 В, - 12 В и 5,4 В.

Отмечается, что устройство успешно прошло испытания на Гелиополигоне Физико-технического института Академии наук Узбекистана.