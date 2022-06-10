В Ташкенте пранкеров посадили на 15 суток за розыгрыш со сбрасыванием людей с моста (видео)

В Ташкенте пранкеров посадили на 15 суток за розыгрыш со сбрасыванием людей с моста

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте группа пранкеров шутила над прохожими, пытаясь их скинуть с моста. Правоохранители установили их личности и привлекли к ответственности, сообщил телеканал «Ёшлар».

Видео, на которых группа людей разыграла шутку с горожанами на мосту, вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. ГУВД города Ташкента установило личности этих пранкеров.

В ходе расследования было установлено, что в социальной сети Instagram молодой человек по имени Жасур в основном путем высмеивания граждан снимал пранк-ролики с грубыми шутками.

При проверке страницы другого из ребят, которые работали в группе над созданием этих видеороликов, было обнаружено, что размещенные видео нарушают правила поведения в общественных местах.