экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте пранкеров посадили на 15 суток за розыгрыш со сбрасыванием людей с моста (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте группа пранкеров шутила над прохожими, пытаясь их скинуть с моста. Правоохранители установили их личности и привлекли к ответственности, сообщил телеканал «Ёшлар».

Видео, на которых группа людей разыграла шутку с горожанами на мосту, вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. ГУВД города Ташкента установило личности этих пранкеров.

В ходе расследования было установлено, что в социальной сети Instagram молодой человек по имени Жасур в основном путем высмеивания граждан снимал пранк-ролики с грубыми шутками.

При проверке страницы другого из ребят, которые работали в группе над созданием этих видеороликов, было обнаружено, что размещенные видео нарушают правила поведения в общественных местах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монголия призывает к прозрачности, поскольку Rio Tinto стремится получить контроль над гигантским проектом Оюу-Толгой
  • Всемирный банк выделит кредит на $142 млн для восстановления лесов в Узбекистане
  • С начала года из Узбекистана на заработки уехали более 6 тысяч мигрантов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com