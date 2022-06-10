ТМК добыла еще 21 метр газообразного угля на SL-02 в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания TMK Energy, зарегистрированная в Сиднее, сообщила 8 июня, что при бурении на Snow Leopard-2 (SL-02) в Монголии был вскрыт еще 21 метр газообразного угля в нижнем пласте на глубине от 457 до 478,5 метра.

Это в дополнение к 70 м угля, который был вскрыт в верхнем пласте на SL-02, и доводит общую чистую мощность вскрытого угля до 91 м. «Угольный керн из верхнего и нижнего угольных пластов SL-02 был отобран для испытаний на десорбцию газа, и предварительные результаты показывают, что оба пласта содержат большое количество газа», — сказали в компании.

В настоящее время бурение на SL-02 завершено, общая глубина скважины составляет 540 метров. В настоящее время завершаются скважинные геофизические исследования в рамках подготовки к потенциальному завершению дальнейших испытаний на проницаемость угольных пересечений, в зависимости от состояния скважины.

Проект по метану угольных пластов Гурвантэс XXXV в бассейне Южной Гоби в Монголии занимает площадь 8 400 км2 и расположен примерно в 20 км от китайско-монгольской границы, недалеко от газотранспортной и газораспределительной сети Северного Китая. Ранее в этом году ТМК завершила сделку по приобретению Telmen Energy, которой принадлежало 100% акций проекта Гурвантэс XXXV.

Испольнительный директор ТМК Брендан Статс заявил, что в настоящее время основное внимание компании переключилось на ускоренное внедрение системы опытно-промышленного производства и возможности ранней коммерциализации.

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