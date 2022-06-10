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В офисе Зеленского оценили ежедневные потери украинской армии
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) -  Ежедневные потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми, большие потери ВСУ вызваны отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Newshour BBC World Service.

Он подчеркнул, что Украине не хватает поставленных западом артиллерийских систем, призвав поставить Киеву до 300 орудий.

Подоляк считает, что возобновление переговоров с российской стороной невозможно, «пока Россия не терпит серьезное военное поражение».

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский говорил о ежедневных боевых потерях в 60–100 убитых и до 500 раненых военных. Он рассказывал, что самая сложная ситуация складывается на востоке Украины и юге Донецка и Луганска.

В последний раз общие потери украинской армии за время российских военных действий Зеленский называл в середине апреля. Он сказал, что погибли 2,5-3 тыс. человек, еще 10 тыс. получили ранения.

В Минобороны РФ в конце марта утверждали, что погибли 14 тыс. украинских военных, еще 16 тыс. человек — ранены, больны или временно утратили боеспособность. При этом в середине марта министерство сообщило о 23 тыс. погибших военных «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников». О потерях российской армии в министерстве последний раз сообщали 25 марта: 1351 погибший, 3825 раненых.

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