Фабрика «Рахат» приостанавливает производство из-за дефицита сахара в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Казахстанская кондитерская фабрика «Рахат» на данный момент приостановила производство карамели «Барбарис» и ирисок. В компании объясняют решение тем, что на производство именно этих конфет уходит много сахара. А вместе с приостановлением производства конфет, остановилась работа фабрики в Шымкенте, пишет казахстанский Forbes.

Константин Федорец

«На данный момент мы не производим карамель «Барбарис» и ириски, хотя эти продукты пользуются высоким спросом, но они очень сахарозатратны. Поэтому мы отказались от всех продуктов с высоким содержания сахара, потому что его просто нет. Из-за этого и наша фабрика в Шымкенте простаивает. Пока мы ее приостановили до июля. В июле ожидается поставка сахара, и мы продолжим работать», — сообщил председатель правления фабрики «Лотте Рахат» Константин Федорец во время пресс-конференции по случаю 80-летия фабрики в Алматы.

Компания скупает весь доступный сахар на внутреннем рынке Казахстана, но его все равно не хватает.

«Мы бы с удовольствием закупали сахар только в Казахстане, но местные производители сахара покрывают всего 30% потребностей рынка Казахстана – это очень мало. Производят они сахар из бразильского тростника, и, если честно, им есть еще над чем работать в плане качества», — продолжает Федорец.

Импортировать сахар из других стран, не входящих в ЕАЭС — дорого. Поставки облагаются акцизом, и каждая тонна дорожает на 35%. По словам спикера, Казахстан долгие годы сидел на беспошлинном российском сахаре, а когда Россия «прикрыла лавочку», в Казахстане не знают, где брать сахар.

«Сейчас мы не только берем сахар со всех заводов, которые есть в Казахстане, но еще везем индийский сахар из Бельгии. Наше правительство снизошло и дало нам квоту, чтобы беспошлинно завезти оттуда 1600 тонн из необходимых 20 тысяч. Но тем не менее мы сейчас работаем с Минсельхозом над повышением квоты, они обещают решить этот вопрос. Но у нас есть зависимость от всего Таможенного союза, и Россия не очень хочет появления еще каких-то импортеров сахара. Но мы все-таки надеемся, что нам дадут квоту и у нас хотя бы не будет перебоев в производстве», — объяснил ситуацию Федорец.

Дефицит сахара влияет на его стоимость, которая выросла на 90%. Помимо этого, выросла стоимость муки, которую фабрика закупает исключительно в Казахстане, выросла на все 100%. Все остальное фабрика Рахат импортирует – около 96% производства. Например, курагу и фундук из Турции, миндаль из Калифорнии, кешью из Вьетнама, какао из Ганы. Спикер отмечает, что местный товар не подходит по качеству.

Фабрика пытается сдерживать цены на продукцию «Рахат», но дефицит сахара сильно влияет на ценообразование.

«Все очень зависит от цен на сырье, причем сейчас связи между курсом валюты и ценами на сырье никакой нет. Есть ожидание голода. Цена на нашу пшеницу поднялась на 100% в течение этого года, на сахар – на 90%. Мы, пока можем, сдерживаем стоимость за счет своей прибыли. Что будет в ближайшее время, я пока не могу сказать», — поделился переживаниями Константин Федорец.

Федорец отмечает, что в этой ситуации можно найти и плюсы. Например, спрос потребителей сместился на более дорогую продукцию, так как даже премиальные конфеты фабрики стали дешевле импортных. Увеличился спрос на казахстанских сладости за рубежом.

«В связи с последними событиями у нас появились новые партнеры – Израиль и Грузия. Покупателей из Израиля мы не ждали, но из-за того, что российские производители попали под запрет, наша продукция начала пользоваться спросом. Им нужны старые советские товарные марки вроде «Мишки на севере». Но много мы туда не отгрузим, потому что в Израиле девять миллионов населения, а в Грузии около пяти, и поэтому нет смысла рассчитывать на какие-то бешеные объемы. Пока речь идет об отгрузке одной машины товара в месяц на сумму $35 тысяч», — объяснил Федорец.

Экспортная выручка фабрики занимает 22% от всей выручки. Больше всего приходится на Россию (62%), Кыргызстан (15%) и Узбекистан (14%), поставки в РФ в этом году еще выросли.

«В Украину тоже идет небольшой объем – в этом году у нас была всего одна отгрузка туда, а потом произошли «те самые» события. Пока мы рассчитываем на возобновление поставок в июле. Что касается России – туда экспорт только растет. Если смотреть по апрелю, то экспорт вырос на 4%. В мае мы наблюдаем уже 8% роста. Мы хотим увеличивать экспорт, но не за счет Казахстана — внутренний рынок для нас важнее, чем экспортный. Поэтому пусть все идет как идет. Но я предсказываю, что экспорт будет еще больше. А появится сахар — вообще захватим Россию», — рассказал о планах Федорец.

Но больше всего компания ждет начала поставок в Китай, который закрыт в связи с новой вспышкой COVID-19.

«Китай в этом году, скорее всего, откроется, потому что они начали активно перезаключать контракты. Это очень значительный рынок сбыта для нас», – подчеркнул Федорец.

Если говорить об импортных сладостях, то, по мнению главы «Рахата», их доля в Казахстане уменьшается.

«По ощущениям, судя по тому как мы растем, несмотря на проблемы – все-таки импорт уменьшается. В Украине война, и поэтому кондитерская отрасль там не может полноценно работать, но при этом их продукция сохраняется на казахстанских полках. Я могу предположить, что это из-за больших запасов. Что касается российского производителя, то здесь нам играет на руку то, что курс рубля укрепляется, цена растет и российские сладости становятся дороже, что невыгодно для нашего потребителя. Что касается европейских игроков — они считаются, пожалуй, самыми агрессивными: выкупают большие торговые площади в крупных супермаркетах — они всегда были и есть. Но я не могу сказать, что сейчас они имеют возможность нарастить поставки своей продукции в Казахстан из-за дорожающей себестоимости продукции, ведь наше население не богатеет», — объяснил Федорец.

В конце спикер добавил, что питать иллюзии на счет расширения экспорта не стоит, из-за нестабильной геополитической обстановки, которая не даёт строить долгосрочные планы. Главное, что у кондитерской отрасли Казахстана есть все шансы «выдавить импорт».

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