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Вузы Туркменистана и Астрахани заключили соглашение о выдаче выпускникам двойных дипломов

CentralAsia (TM) -  Накануне, 9 июня, в Москве ректоры Туркменского государственного университета имени Махтумкули Байрамгуль Ораздурдыева и Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева Константин Маркелов подписали соглашение в области образования. Об этом сообщает Министерство внешних связей Астраханской области.

Подписание прошло в рамках встречи председателя правительства Астраханской области Олега Князева с туркменской делегацией во главе с послом Батыром Ниязлиевым, сообщил Туркменпортал.

Туркменский и Астраханский вузы договорились о реализации совместных проектов, академических обменах, организации курсов повышения квалификации, разработке и реализации образовательных программ, в том числе предусматривающих выдачу двойных дипломов.

По словам ректора АГУ Константина Маркелова, астраханские вузы на протяжении многих лет с успехом выпускают специалистов для Туркменистана.

«У нас обучается около 1800 иностранных студентов и более половины из них – граждане Туркменистана. Мы заинтересованы в дальнейшей подготовке высококвалифицированных кадров для наших соседей», – заявил он.

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