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В Улан-Баторе курсируют электрические двухэтажные автобусы

CentralAsia (MNG) -  В общей сложности 10 электрических двухэтажных автобусов на 70 пассажирских мест начали курсировать по главной дороге, соединяющей восток и запад Улан-Батора, столицы Монголии.

Чтобы уменьшить заторы на дорогах и уменьшить загрязнение воздуха, муниципальные власти Улан-Батора полны решимости ввести на своих дорогах больше электромобилей.

Согласно плану правительства, город импортировал из Китая 10 единиц двухэтажных электромобилей и 36 единиц школьных автобусов. Кроме того, будут построены четыре станции подзарядки и 15 комплектов заправочных станций. Еще 40 автобусов будут добавлены в следующем году в рамках усилий по улучшению автобусного обслуживания общественного транспорта в столице.

В настоящее время в Улан-Баторе насчитывается более 900 городских автобусов. По словам местных автобусных операторов, в ближайшее время будет заменена почти половина городского автобусного парка.

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