Amnesty International: В каких странах применяется смертная казнь?

CentralAsia (CA) - По данным Amnesty International, на конец 2021 года более двух третей стран мира отказались от применения смертной казни. 108 отменили ее полностью на законодательном уровне, 36 ограничили исключительными случаями либо не применяют на практике. Высшая мера наказания продолжает действовать в 55 странах. В 2021 году было зафиксировано 579 казней в 18 странах, большая часть — в Китае, Иране, Египте, Саудовской Аравии и Сирии.

Китай в 2021 году оставался ведущим палачом в мире, но истинная степень применения им смертной казни неизвестна, поскольку эти данные засекречены как государственная тайна. Таким образом, глобальные данные о казнях и смертных приговорах не включают тысячи людей, которые, по мнению Amnesty International, были приговорены к смертной казни и казнены в Китае.

Цифры по Северной Корее и Вьетнаму, которые, как считается, широко прибегали к казням, также не были включены в глобальную цифру казней, поскольку секретность и отсутствие доступа к независимой информации не позволили оценить тенденции.

Amnesty International зафиксировала 24 женщины среди 579 человек, казненных в 2021 году (4%), в следующих странах: Египте (8), Иране (14), Саудовской Аравии (1) и США (1).

В Белоруссии, Японии и ОАЭ возобновились казни. Amnesty International не зафиксировала казней в Индии, Катаре и Тайване, сделав это в 2020 году.

В Иране было казнено не менее 314 человек (по сравнению с 246 в 2020 году), что является самым высоким показателем с 2017 года.

Зарегистрированные казни в Саудовской Аравии резко выросли с 27 до 65, увеличившись на 140%.

Несмотря на это увеличение, число казней в мире в 2021 году является вторым самым низким показателем, зарегистрированным Amnesty International по крайней мере с 2010 года. Второй год подряд количество стран, в которых, как известно, казнили людей, было самым низким за всю историю организации. В 2019, 2020 и 2021 годах Amnesty International зафиксировала 657, 483 и 579 казней соответственно.

В июле парламент Сьерра-Леоне единогласно принял закон, отменяющий смертную казнь за все преступления. Казахстан в декабре принял закон об отмене смертной казни за все преступления, вступивший в силу в этом году. Папуа-Новая Гвинея приступила к общенациональным консультациям по вопросу о смертной казни, в результате которых в январе 2022 года был принят закон об отмене смертной казни, который еще не вступил в силу. Правительство Малайзии объявило, что внесет законодательные реформы в отношении смертной казни в третьем квартале 2022 года.

Amnesty International зафиксировала смягчение или помилование смертных приговоров в 19 странах: Бангладеш, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Гайана, Индия, Индонезия, Иран, Малайзия, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Тайвань, Таиланд, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, США, Замбия и Зимбабве.

Amnesty International зафиксировала 7 оправданий приговоренных к смертной казни в четырех странах: Бахрейне (1), Кении (1), США (2) и Замбии (3).

Amnesty International зафиксировала 2052 смертных приговора, вынесенных в 56 странах, что на 39% больше, чем в 2020 году (по меньшей мере 1477 в 54 странах).

В 2021 году в Эфиопии, Гайане, Мальдивах, Омане, Танзании и Уганде выносили смертные приговоры, чего не делали в 2020 году, в то время как в Бахрейне, Коморских островах, Лаосе и Нигере все было наоборот.

На конец 2021 года сообщалось, что не менее 28 670 человек приговорены к смертной казни. На 9 стран приходилось 82% приговоренных: Ирак (8000+), Пакистан (3800+), Нигерия (3036+), США (2382), Бангладеш (1800+), Малайзия (1359), Вьетнам (1200+). , Алжир (1000+), Шри-Ланка (1000+).

В 2021 году в мире применялись следующие способы казни: обезглавливание, повешение, смертельная инъекция и расстрел.

Четыре человека были казнены за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет: в Иране (3) и Йемене (1). Amnesty International считает, что другие люди из этой категории оставались в камерах смертников на Мальдивах, в Мьянме и Иране.

Агентство сообщает, что в двух странах (Китай и Иран) казнили не менее 134 человек за преступления, связанные с наркотиками, что на 346% больше, чем в 2020 году (30).

Также сообщается, что смертные приговоры выносились после разбирательств, не соответствующих международным стандартам справедливого судебного разбирательства, в таких странах, как Алжир, Бангладеш, Камерун, Египет, Иран, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Сингапур и Йемен.

Региональный анализ

Америка

Все 11 зарегистрированных казней в 2021 году произошли в США. В остальной части американского региона казни не проводились 13-й год подряд.

В трех странах: США, Гайане и Тринидаде и Тобаго вынесено 25 новых смертных приговоров.

Вирджиния стала 23-м штатом США, отменившая смертную казнь.

В июле новая администрация США также ввела временный мораторий на федеральные казни. 2021 год стал самым низким числом казней в США с 1988 года.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Amnesty International зафиксировала казни в пяти странах — Бангладеш, Китае, Японии, Северной Корее и Вьетнаме — это самый низкий показатель за более чем два десятилетия.

В 16 странах было вынесено не менее 819 новых смертных приговоров, что на 58% больше, чем в 2020 году (517), что в значительной степени связано с увеличением числа приговоров в таких странах как: Бангладеш, Индии, Мьянме, Пакистане и Вьетнаме.

После 24-месячного перерыва в Японии повесили трех человек. Второй год подряд Пакистан не сообщает о казнях, а также запрещает применение смертной казни к лицам, у которых диагностированы тяжелые психические (психосоциальные) нарушения. Таиланд продолжал смягчать смертные приговоры.

Угроза повторного введения смертной казни на Филиппинах уменьшилась, поскольку трое ее сторонников в Сенате заявили, что будут выступать против любого такого шага.

Хотя Сингапур второй год подряд не сообщает о казнях, в 2022 году страна возобновила казни.

Европа и Средняя Азия

Amnesty International зафиксировала одну казнь и один новый смертный приговор в Белоруссии, которая остается единственной страной в регионе, где проводятся казни.

Казахстан подписал закон об отмене смертной казни за все преступления.

Армения стала государством-участником ключевого международного договора об отмене смертной казни.

Россия и Таджикистан продолжали соблюдать мораторий на казни.

Ближний Восток и Северная Африка

В семи странах — Египте, Иране, Ираке, Саудовской Аравии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах и Йемене — 520 казней, что на 19% больше, чем в 2020 году.

Зарегистрированные казни в Ираке сократились более чем вдвое, с 45 до 17.

Массовая казнь 24 человек в Сирии в октябре сделала эту страну пятой по величине зарегистрированной казнью в 2021 году.

В 17 странах было вынесено не менее 834 новых смертных приговоров, что составляет скачок на 32%, с резким увеличением в Египте, Ираке и Ливане. Эта цифра не отражает количество смертных приговоров, которые, как считается, были вынесены в Иране.

По меньшей мере 356 человек были приговорены египетскими судами к смертной казни в 2021 году, что на 34% больше и является самым высоким числом смертных приговоров, которое Amnesty International смогла зафиксировать в мире в 2021 году.

К югу от Сахары

Число казней, зарегистрированных в 3 странах, увеличилось более чем вдвое до 33 в результате роста числа казней в Сомали и Южном Судане. Другой страной, где проводились казни, была Ботсвана.

По крайней мере, 373 новых смертных приговора были вынесены в 19 странах, что на 22% больше, благодаря резкому росту в Демократической Республике Конго и Мавритании и несмотря на значительное снижение в Замбии.

В июле парламент Сьерра-Леоне единогласно принял закон, отменяющий смертную казнь за все преступления. В Центральноафриканской Республике и Гане начаты и продолжаются законодательные процессы по отмене смертной казни.

Не менее 5843 человек были приговорены к смертной казни, из них 52% (не менее 3036) — в Нигерии.