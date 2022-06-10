Монгольский востребованный баритон возвращается в Ла Скала в главной партии менее чем через два года

Э.Амартувшин

CentralAsia (MNG) - Монгольский баритон Э.Амартувшин готовится к новому «Риголетто». Он вернулся в «Ла Скала» в главной роли менее чем через два года после своего дебюта там в «Аиде» в октябре 2020 года. Роль проклятого придворного шута в «Ла Скала» — личная веха для 36-летнего Э. Амартувшина. Это тоже знаковая роль, но она никогда не бывает легкой, особенно в таком престижном оперном театре, как Ла Скала.

«Роль Риголетто я исполнял около 60 раз, но в этот раз в «Ла Скала» немного пугающе и волнующе», — сказал Э.Амартувшин в телефонном интервью из Милана в прошлом месяце, за день до начала репетиций.

После этого «Риголетто», который идет с 20 июня по 11 июля, Э.Амартувшин в ближайшие месяцы споет не менее чем в пяти других операх Верди: «Набукко» и «Аида» в Вероне этим летом, а осенью «Сила судьбы» в Парме, «Трубадур» во Флоренции и «Травиата» в Вене. Он повторит «Травиату» для своего дебюта в Метрополитен-опера в январе. Такой график подходит востребованным оперным певцам, которые бронируют выступления за месяцы или годы вперед.

Он начал профессионально петь оперу после окончания учебы — в том числе «Князь Игорь» и «Риголетто» в Монголии. Он стал победителем конкурса Operalia в 2012 году и получил приз зрительских симпатий на конкурсе BBC Cardiff Singer of the World в 2015 году.

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