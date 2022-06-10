В Узбекистане за сутки выявлен 21 инфицированный COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 10 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 203. В течение прошедших суток зафиксирован 21 новый случай, сообщает Минздрав.

Заболевшие зарегистрированы в столице (17) и Ташкентской (4) области.

За день выздоровели 11 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237386).

На лечении находятся 180 больных COVID-19.