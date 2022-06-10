Госкомстат Узбекистана опубликовал минимальные и максимальные цены на продуктовых рынках

CentralAsia (UZ) - Госкомстат Узбекистана по результатам наблюдения, проводимого на региональных центральных фермерских рынках страны, установил минимальные и максимальные цены на отдельные виды продовольственных товаров.

По состоянию на 8 июня 2022 года цены на продукты составили:

Говядина с костями (1 кг) — 45 000 — 73 000 сумов ($4-$6,6);

Баранина (1 кг) — 55 000 — 86 000 сумов ($5-$7,7);

Картофель (1 кг) — 2500 — 8000 сумов ($5-$7,7);

Лук репчатый (1 кг) — 2000 — 6000 сумов ($0,2-$0,7);

Морковь (1 кг) — 1500 — 6000 сумов ($0,1-$0,5);

Яйца (10 шт) — 7000 — 15 000 сумов ($0,6-$1,3);

Рис (1 кг) — 4500 — 22 000 сумов ($0,4-$2);

Масло растительное (1 л) — 15 500 — 28 000 сумов ($1,4-$2,5);

Сахар (1 кг) — 9500 — 16 000 сумов ($0,8-$1,4).

Ранее сообщалось об огромных очередях за сахаром в рынках и в магазинах Ташкента. Власти заявили об отсутствии дефицита и наличии резервов, тем временем супермаркеты принимают меры против спекуляции.