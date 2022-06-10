В 2021 году товарооборот России и Туркменистана вырос до $167 млн

CentralAsia (TM) - В 2021 году товарооборот России и Туркменистана вырос до 167 млн долларов. Благоприятная тенденция наблюдается и в текущем году – за пять месяцев показатель увеличился на 70%. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Аннагелди Язмырадовым, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

По словам Дмитрия Патрушева, на долю АПК приходится порядка 20% общего объема торговли между Россией и Туркменистаном. Министр отметил заинтересованность в расширении объемов поставок и в диверсификации товарной номенклатуры, в частности, наращивании экспорта зерновой и масложировой продукции, сахара и кондитерских изделий. Также с учетом потребности и емкости отечественного рынка Россия готова увеличить объемы закупки овощей и фруктов из Туркмении.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что Туркменистан является для России стратегическим партнером, и страна заинтересована в активизации сотрудничества в сфере АПК.